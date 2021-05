Der richtige Ort und das richtige Licht

Richtig in Szene gesetzt, wirkt das Teufelsloch am Hamburger Wappen mystisch. Kleine LED-Lampen und eine Laterne machen?s möglich.

Timmenrode - Die Top Ten der ärgerlichsten Fehler beim Fotografieren führt sicherlich die vergessene Speicherkarte, dicht gefolgt von den nicht geladenen Kameraakkus, an. Aber nicht weit dahinter folgen auch schon der verpasste Sonnenuntergang sowie die verpennte Blaue Stunde - die Zeit also, in der das letzte, blaue, Licht der schon untergegangenen Sonne für eine magische Stimmung und damit tolle fotografische Bedingungen sorgt.

„So, jetzt haben wir tatsächlich die Blaue Stunde verpennt“

Genau das ist jetzt Fotograf und Youtuber Stephan Wiesner passiert, als er vor gut zwei Wochen für ein Shooting für sein neues „Zielfoto“-Magazin am Hamburger Wappen bei Timmenrode unterwegs war. In seinem Video (zu sehen unter www.youtube.com/watch?v=aMjPqfCTNhI) von dem Projekt, das bis zum Wochenende gut 24.000-mal geklickt worden ist, redet er auch gar nicht erst um den Foto-Fauxpas herum: „So, jetzt haben wir tatsächlich die Blaue Stunde verpennt“, sagt Wiesner, der mit Kameramann Sebastian Meinhold und Fotografen-Kollege Chris Kaula eine kalte Nacht im Harz verbringt. „Wir haben uns da oben ein bisschen hingekuschelt, windgeschützt, gewartet, dass es dunkel wird, und vergessen, dass wir zur Blauen Stunde hier sind.“

Die LED-Laterne sorgt für die richtige Stimmung und ist völlig ungefährlich. Bei Amazon bekommt man sie für 19,50 Euro. Screenshot: Kugenbuch

Macht aber nix, denn Wiesner, der seine Fotografie erfolgreich auf diversen digitalen Kanälen präsentiert und vermarktet - er hat allein 169.000 Abonnenten auf Youtube -, hat noch zwei andere Ideen im Kopf: Zum einen nimmt er die markante Felsformation der Teufelsmauer in der Nähe von Blankenburg mitsamt der Teufelsloch-Höhle mit seiner Nikon D850 im Mondlicht auf - wobei Sebastian Meinhold die Höhle mit einem LED-Licht ausleuchten muss, damit sie überhaupt zu sehen ist.

Außerdem sitzt Meinhold später wie früher Indiana Jones mit einer LED-Laterne, die allerdings verflucht echt nach Petroleumfunzel aussieht, im Teufelsloch. So entsteht ein mystisch anmutendes Foto, das seinen Platz im im August erscheinenden „Zielfoto“-Magazin Wiesners finden wird. Die Zeitschrift mit dem Schwerpunkt „Fotografieren in Harz und Elbsandstein“ soll Ende August erscheinen und ist erhältlich über www.zielfoto-magazin.de. „Die Teufelsmauer wird mit zwei Artikeln und voraussichtlich sechs Seiten enthalten sein“, sagt Wiesner der MZ.

Romantisch: Hamburger Wappen, Kiefern und Sternenhimmel. Foto: Wiesner

Der Weg zum glücklichen Fotografen

Stephan Wiesner war im Harz unterwegs. Foto: Kugenbuch

Er hat erst spät zur professionellen Fotografie gefunden. „Mit 40 Jahren hat Stephan Wiesner zehn Jahre IT-Beratung hinter sich und steht mit einem Fuß im Burnout. Einsam und verzweifelt widmet er sich voll seiner Leidenschaft - der Fotografie“, heißt es im Begleittext zu seinem 2018 erschienenen Buch „Nicht glauben, ausprobieren!: Vom Burnout zum Traumberuf“, in dem er seine Metamorphose vom genervten EDV-Mann zum weitaus glücklicheren Fotografen beschreibt. Mittlerweile lebt er mit Frau, Tochter und Hund in der Lüneburger Heide - und hat deshalb auch keine lange Anreise in den Harz vor sich. „Ich fahre immer wieder gerne in den Harz. Dort kann ich stundenlang wandern und überraschend viele Höhenmeter in abwechslungsreicher Natur genießen“, sagt er.

Chris Kaula hat die kalte Nacht am Hamburger Wappen auch genutzt - für ein einziges Foto. Er hat mit seiner Canon EOS R5 und einem Stock und einem Tannenzapfen als Stativ einen Krokus vor dem Timmenröder Sternenhimmel fotografiert. Nach der Blauen Stunde, versteht sich. (mz)