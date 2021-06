CDU ist Wahlsieger - auch im Harz

Halberstadt - Die CDU ist der große Sieger der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: Nach ersten Hochrechnungen (Stand: 19 Uhr) erhält sie 35,5 Prozent der Stimmen und damit 5,7 mehr als vor fünf Jahren. Die AfD liegt mit 23,1 Prozent auf Platz zwei. Nach Auszählung von 33 der 216 Wahlbezirke im Landkreis Harz liegt die CDU hier sogar bei mehr 40 Prozent, die AfD bei knapp 22. Die Linke verliert kräftig und erreicht als drittstärkste Kraft im Harz nur noch 9,7 Prozent. Und auch die SPD ist nur noch einstellig mit 9,5 Prozent. Die Grünen schaffen es im Harz gerade auf 3,5 Prozent, die FDP dagegen gewinnt zu diesem Zeitpunkt zwei Punkte auf 6,1 Prozent.

In insgesamt 173 Urnenwahllokalen haben die Wahlberechtigten in den vier Wahlkreisen 14 bis 17 am Sonntag ihre Stimme abgeben können. Der größte Wahlbezirk befand sich in Halberstadt - der Wahlbezirk Goethegrundschule mit 2.207 Wahlberechtigten -, der kleinste in Treseburg mit 67 Wahlberechtigten. Für die Briefwahl, die beim Landkreis ausgezählt wurde, wurden in den vier Wahlkreisen insgesamt 29 Briefwahlbezirke gebildet. Wie die Pressestelle des Landkreises Harz auf Anfrage weiter mitteilte, waren am Sonntag rund 2.000 Wahlhelfer im Einsatz. (pek/iku)

Die Zwischenergebnisse nach Direktkandidaten. (Repro: Ruprecht)

Die Zwischenergebnisse nach Parteien. (Repro: Ruprecht)

