Bürgermeisterin dankt den Erzieherinnen

Ute Pesselt (rechts) bedankt sich bei den Erziehern der Kita ?Geelbeinchen? in Ditfurt für ihren Einsatz in der Corona-Krise.

Ditfurt - Am Montag wird bundesweit der „Tag der Kinderbetreuung“ begangen. Anlässlich des Thementages, der jährlich am Montag nach Muttertag stattfindet, hat Bürgermeisterin Ute Pesselt (Buko), gemeinsam mit Hauptamtsleiterin Annett Rosen, Blumen an die Fachkräfte der Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde verteilt.

Mit einer Rundfahrt durch alle acht Kindertageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft der Verbandsgemeinde bedankte sich Ute Pesselt bei den Erziehern für ihren Einsatz in der Corona-Krise. „Es ist nur eine kleine Geste an die Erzieher“, so Pesselt. „Sie stehen an vorderster Front, trotz des Risikos für die eigene Familie, und müssen dem Druck von Eltern und Verwaltung standhalten“, so Pesselt weiter.

Die Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflegepersonen kümmern sich trotz des Ansteckungsrisikos um die Kinder und unterstützen Familien in dieser unsteten Zeit. Für die Kinder, für die Eltern und für die Gesellschaft haben ihr Einsatz und ihr Engagement eine sehr große Bedeutung, so Pesselt weiter. Aber sie wolle auch Mut machen, für die Zeit, die noch kommt. Die Erzieher sichern durch ihre Arbeit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ab.

Die Fachkräfte seien die Stützpfeiler der Gesellschaft. Dafür sagt die Bürgermeisterin ein herzliches Dankeschön an alle, die Tag für Tag einen wichtigen Beitrag und eine tolle Arbeit für das unbeschwerte Aufwachsen der Kinder in der Verbandsgemeinde leisten: „Schön, dass es Sie gibt!“ Doreen Becker weiß die Geste zu schätzen: „So eine schöne Überraschung“, so die Leiterin der Kita „Geelbeinchen“ in Ditfurt. (mz)