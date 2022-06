Brüder aus Ballenstedt warten auf ihre Prozesse

Der eine soll einen 16-Jährigen fast getötet, der andere die eigene Mutter vergewaltigt haben. Beide sollen in die Psychiatrie.

Ballenstedt - Er mag Musik von GPC („Wir sind Monster, wir machen, was wir woll’n“) und G. Capella, spielt gern das Killerspiel „Call of Duty“ und interessiert sich laut seinem Facebook-Profil für den Messerhändler „Insane Knives and Blades“. „Insane“ bedeutet auf Deutsch „wahnsinnig“.