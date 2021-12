Brand: Großes Strohlager steht bei Osterwieck in Flammen

Mitten in der Nacht musste die Feuerwehr zu einem brennenden Strohlager nach der Landesstraße 89 ausrücken.

Ein rund 75 Meter langes Strohlager zwischen Lüttgenrode und Vienenburg ging in Flammen auf.

Osterwieck (vs) - Einsatz für die Feuerwehr in der Nacht zu Sonnabend (10. Dezember) bei Osterwieck. Dort stand ein großes Strohlager in Flammen.

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Aktiven der Feuerwehr gegen 2 Uhr in der Nacht alarmiert. Nahe der Landesstraße 89 zwischen Lüttgenrode und Vienenburg brannte ein etwa 75 Meter lange Strohlager. Die rund 430 Rollen standen bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 40.000 Euro.