Besucherbergwerk Grube Glasebach in Straßberg sagt Waldweihnacht ab

Auch die Aktion am Nikolaustag fällt aus. Seit Mittwoch ist eine Münze mit dem Abbild eines Bergmanns im Angebot.

Den Coin gibt’s jetzt im Grubenshop, Bestellungen per E-Mail sind möglich.

Strassberg/MZ/tho - Es war alles so schön geplant. Die traditionelle Waldweihnacht der Harzer Wandernadel sollte im Bergwerksmuseum Grube Glasebach in Straßberg stattfinden. Auch der Nikolaus wollte wieder vorbeischauen, so wie vor zwei Jahren.

Damals hatten der Leiter des Museums und sein Team erstmals zu der Aktion aufgerufen. Kinder sollten ihre Schuhe vorbeibringen, die sie dann, ein paar Tage später, gefüllt abholen konnten. Nicht nur der Besucherbindung wegen.

Man habe den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern wollen, sagt Frank Bodenstein. Das hätte er auch dieses Jahr gern getan. 20 Anmeldungen habe es schon gegeben, sagt er. Aber weder der Nikolaus wird nun kommen noch Waldweihnacht gefeiert.

Ab Montag schließt das Bergwerksmuseum coronabedingt wieder seine Pforten. „Aus gegebenem Anlass sehen wir uns in der Pflicht, anstehende Führungen, Buchungen und Veranstaltungen vorerst abzusagen beziehungsweise zu verschieben“, heißt es in der offiziellen Mitteilung dazu.

Doch auch wenn die Tore für den Besucherverkehr geschlossen bleiben, sollen Bestellungen, die per E-Mail an post@grube-glasebach.de im Grubenshop eingehen, weiterhin bearbeitet werden. Erst vor drei Wochen wurden Bratapfel-, Pflaumen- und Kräuterlikör, die als „Gunters Lampenöl“ extra für die Grube Glasebach hergestellt werden, ins Sortiment aufgenommen.

Erhältlich sind sie in 20- und 100-Milliliterfläschen und in der Halbliterapothekerflasche. Sie würden super angenommen, sagt Bodenstein, der schon einige Pakete auf die Reise geschickt hat. Und seit Mittwoch ist der bereits angekündigte Coin, eine Art Münze mit dem Abbild eines Bergmanns, erhältlich.