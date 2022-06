Bei Westerhausen im Harz brennen fast 200 Strohballen - Löscharbeiten dauern an

Rauchfahnen über Westerhausen im Landkreis Harz waren am Montagmorgen weithin sichtbar. Der Grund: Fast 200 Strohballen standen in Flammen.

Westerhausen/ Börnecke - Stundenlang hat am Montag ein Brand in Westerhausen mehrere Feuerwehren in Atem gehalten, darunter auch Kameraden aus Börnecke. Rund 180 Stroh- und Heuballen sollen nahe des Scheiwegs in Flammen aufgegangen sein. Die Straße verbindet die Mitte des Thalenser Ortsteils mit der L 240 in Richtung Wertstoffhof und Motocross-Strecke.