Bauarbeiten am Hederslebener Hof haben begonnen

Die Terrasse am Hederslebener Hof ist wieder wassserdicht.

Hedersleben/MZ - Eigentlich habe die Toilette im Obergeschoss des Hederslebener Hofes ganz oben auf der Prioritätenliste gestanden, erzählt Michael Schmidt.

Bei der Angebotserstellung wurde jedoch festgestellt, dass die Schäden unterhalb der Terrasse bereits gut sichtbar waren. „Wasser dringt nach unten durch“, so der Hederslebener Bürgermeister. Spätestens wenn es kälter werde und das Wasser friert, komme es zu größeren Problemen. Was nütze eine moderne Toilette, wenn darunter das Mauerwerk wegbröckelt, so Schmidt. Deshalb habe der Rat entschieden, dass die Sanierung der Terrasse noch vor die Erneuerung des stillen Örtchens gesetzt werde.

Rund 10.500 Euro mussten die Ratsmitglieder dafür nachlegen, da auch das Geländer erneuert werden muss. Das alte sei vollkommen durchgerostet gewesen, so Schmidt. Damit schlagen die Gesamtkosten für die Sanierung der Terrasse mit über 40.000 Euro zu Buche.

Die Terrasse sei außerdem Teil des Brandschutzkonzeptes, erläutert Schmidt. „Hier muss ein Fluchtweg freigehalten werden, da der Rettungsweg aus dem Gastraum hier entlang führt“, so der Hederslebener Bürgermeister. Das bedeute aber auch, dass während der Bauarbeiten die Terrasse auch entsprechend gesichert werden müsse. Im Moment sei die Terrasse so weit winterfest gemacht worden, dass kein Wasser mehr durchdringt. Das sei das Wichtigste, so Schmidt.