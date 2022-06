Ausflugstipps: Was am Wochenende im Harz los ist

Das Wetter soll am Wochenende zwar wieder etwas schlechter werden, dennoch kein Grund nicht an den Veranstaltungen und Unternehmungen, die der Harz zu bieten hat, teilzunehmen. Von Festen bis Wandertipps über Museen, Hobbits und einem Trödelmarkt sollte für jeden etwas dabei sein.

Foto: Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken, Katrin Türke

Ausblick auf die Zillierbachtalsperre: Bei einem Rundweg von Elbingerode über die Talsperre kommt man am Peterstein vorbei und kann diesen Ausblick genießen.

Landkreis Harz - Wer sich bewegen und an der frischen Luft sein möchte, der kann mit Kind und Kegel am Wochenende den Löwenzahn-Entdeckerpfad bei Drei Annen Hohne entlang wandern. Ausgangspunkt ist der Parkplatz in Drei Annen Hohne (gehört zu Wernigerode).