Aufmerksame Autofahrerin kümmert sich um Vermissten aus Elbingerode

Elbingerode/MZ - Am Sonntag fiel einer aufmerksamen Frau, die mit ihrem Pkw die B 244 zwischen Elbingerode und dem Abzweig nach Heimburg befuhr, ein Mann gegen 16.05 Uhr auf, der u. a. in Trainingsjacke und mit Pantoffeln bekleidet mit einem Rollator die Straße entlanglief. Die Frau wendete ihr Fahrzeug, informierte die Polizei und blieb bis zum Eintreffen der Beamten bei dem Mann. Bei diesem handelte es sich um einen 65-jährigen Bewohner eines Seniorenzentrums in Elbingerode, wo dieser bereits vermisst wurde.

Die Polizei bedankt sich in diesem Zusammenhang bei der aufmerksamen Autofahrerin, die die Situation schnell erkannte und sich um den 65-Jährigen kümmerte.