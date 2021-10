Arbeitsagentur sichert sich den eigenen Berufsnachwuchs

Halberstadt/MZ - „Auch wir brauchen Nachwuchskräfte“, sagt Stefanie Montag, Bereichsleiterin der Agentur für Arbeit Halberstadt, angesichts der neuen Auszubildenden: Danielle Rockmann, Gina Mary Lehmann und Lara Schwabe sind die künftigen Fachangestellten für Arbeitsmarktdienstleistungen; in den kommenden drei Jahren beschäftigen sie sich mit allen Fragen rund um die Themen Arbeit, Ausbildung und Beruf.

Zu den Kernaufgaben der Fachangestellten gehört es, Kundinnen und Kunden bei Fragen zu Förderungs-, Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen der Arbeitsagenturen zu informieren, Anträge auf finanzielle Leistungen zu bearbeiten sowie die gesetzlichen Vorschriften im Blick zu behalten.

„Fachangestellte für Arbeitsmarktdienstleistungen sind Kommunikationsprofis“

Die dreijährige Ausbildung ist in Theorie- und Praxisphasen unterteilt, sagt Agentursprecherin Antje Möhring. Die Theorie zu Arbeitsmarkt- und Sozialsystem lernen die Auszubildenden in der Berufsschule sowie auf speziellen Lehrgängen. Dabei müssen sie die Theorie nicht nur selber verstehen, sondern auch kundenorientiert erklären können. „Fachangestellte für Arbeitsmarktdienstleistungen sind Kommunikationsprofis“, sagt Stefanie Montag. In den Praxisphasen können sie ihr erworbenes Wissen direkt anwenden und vertiefen. „Schon während ihrer Ausbildung arbeiten die jungen Leute an Projekten mit, nehmen an Kommunikationstrainings teil und schauen den Kolleginnen und Kollegen im Arbeitsalltag über die Schulter“, so Möhring weiter.

Die neuen Auszubildenden Danielle Rockmann, Gina Mary Lehmann, Lara Schwabe mit der Bereichsleiterin Stefanie Montag und dem Fachausbilder Thomas Gerloff. Foto: Agentur für Arbeit Halberstadt

Mit der Ausbildung des eigenen Nachwuchses sichert sich die Arbeitsagentur langfristig ihren Fachkräftebedarf. Zudem bietet sie den jungen Menschen eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Ausbildung mit Zukunftsperspektiven. „Gut ausgebildetes Personal mit agenturspezifischen Kenntnissen ist wichtig für eine reibungslose Erledigung unserer Aufgaben. Damit unsere Kundschaft auch zukünftig die umfangreichen Dienstleistungen der Bundesagentur für Arbeit in Anspruch nehmen können, benötigen wir qualifizierten Nachwuchs“, erklärt die Halberstädter Bereichsleiterin.

Wer Interesse an einer Ausbildung oder einem Studium bei der Arbeitsagentur hat, kann sich für das Jahr 2022 noch bis zum 30. November über das Karriereportal unter www.arbeitsagentur.de/ba-karriere/karriere-e-recruiting online bewerben. Informationen zu Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten bei der Bundesagentur für Arbeit gibt es unter www.arbeitsagentur.de/ba-karriere oder im Rekrutierungsteam in Magdeburg (Telefon: 0391/2571543). Kontakt zur Berufsberatung kann man über die gebührenfreie Hotline 0800/4555500 (montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr) aufnehmen.