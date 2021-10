Anwohner im Landkreis Harz sollen Grünschnitt bündeln

Wernigerode/MZ - Die zweite Herbstsammlung biologischer Abfälle findet vom 19. Oktober bis zum 11. November statt. „Mitarbeiter der Abfallwirtschaft Nordharz GmbH sammeln im Auftrag der Enwi den Grünschnitt ein, der am Sammeltag bis spätestens 7 Uhr vor den Grundstücken am Straßenrand gebündelt oder in offenen Gefäßen bereitgelegt werden soll“, sagt Enwi-Sprecherin Heide Wonneberg.

Gesammelt werden Baum- und Strauchschnitt, Heckenschnitt, Laub, Rasenschnitt und andere pflanzliche Kleinmaterialien. „Sollten durch Baumaßnahmen Einschränkungen für die Abfuhr bestehen, so muss das Material an der nächst befahrbaren Straße abgelegt werden“, so Wonneberg.

Um das Aufladen zu erleichtern, ist es notwendig, den Baum- und Strauchschnitt vorher zu bündeln. Dazu sollten Naturfasern verwendet werden, „denn Metall- oder Plastikbänder können in der Kompostanlage nicht verrotten“, erklärt die Enwi-Sprecherin.

Die Bündel dürfen bis zu 25 Kilogramm schwer und bis zu 2 Meter lang sein, die Äste bis zu 15 Zentimeter dick. Für Kleinmaterial bietet die Enwi 70-Liter-Papiersäcke zum Preis von 1,10 Euro pro Stück an. Die Vertriebsstellen dazu stehen im Entsorgungskalender und sind auf der Internetseite der Enwi nachzulesen.

Das Material kann aber auch in Körben, Wannen, Eimern oder Kartons bereitgestellt werden. Es dürfen keine Textil- oder Plastiksäcke sowie Regen- und Abfallbehälter verwendet werden. Sollte nach der Abholung des Grünschnitts die Übergabestelle verschmutzt sein, dann muss sie von den Anwohnern gesäubert werden, erklärt Wonneberg.

Ergänzend zur Straßensammlung bietet die Enwi privaten Haushalten ganzjährig die Möglichkeit an, Kleinmengen an biologischen Abfällen bis maximal zwei Kubikmeter pro Tag und Anlieferung mit eigenen Transportmitteln kostenfrei auf den neun Wertstoffhöfen im Landkreis Harz anzuliefern. Genauere Informationen zu den Wertstoffhöfen sind im Entsorgungskalender oder auf den Internetseiten der Enwi nachlesbar.

Alternativ ist die Abgabe kostenfrei möglich: In Blankenburg im Technischen Eigenbetrieb, Alte Halberstädter Straße 31a, vom 3. bis 10. November mittwochs von 15 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr, in Allrode auf dem Bauhof (gegenüber Friedhof) am 6. und 13. November von 8 bis 12 Uhr und in Wegeleben auf dem Bauhof am Wedderstedter Weg am 16. und 23. Oktober von 9 bis 12 Uhr.