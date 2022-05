77-Jährige in Wegeleben getötet: Ermittlungen nach zehn Jahren wiederaufgenommen

Vor zehn Jahren wurde eine 77-jährige Frau in Wegeleben tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Bislang blieb der Fall ungeklärt. Nun erhoffen sich die Ermittler neue Hinweise.

Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Wegeleben hat die Polizei die Ermittlungen nach zehn Jahren wiederaufgenommen.

Wegeleben/Magdeburg/dpa - Die Polizei nimmt die Ermittlungen zum zehn Jahre zurückliegenden gewaltsamen Tod einer 77-Jährigen in Wegeleben (Landkreis Harz) wieder auf.

Trotz intensiver und umfangreicher Ermittlungen habe das Tötungsverbrechen bis heute nicht aufgeklärt werden können, teilte eine Polizeisprecherin am Freitag in Magdeburg mit. Am Tatort seien im April 2012 DNA-Spuren gesichert worden, die aber bislang keinem Menschen zugeordnet werden konnten.

Tötungsdelikt in Wegeleben: Polizei plant Massen-DNA-Test

Ihnen solle nun aufgrund eines aktuellen Beschlusses des Amtsgerichts Halberstadt mit zeitgemäßen Ermittlungsmethoden und -technik erneut nachgegangen werden.

Alle Männer im Alter von 25 bis 95 Jahren, die zur Tatzeit in Wegeleben gewohnt haben, sollen nun freiwillig eine Speichelprobe abgeben. Die Betroffenen werden von der Polizeiinspektion Magdeburg angeschrieben.

77-Jährige in Wegeleben tot in Wohnung entdeckt

Eine Nachbarin hatte die 77 Jahre alte Frau am 22. April 2012 tot in deren Wohnung gefunden. Sie alarmierte den Notarzt, der aber nur noch den Tod der Rentnerin feststellen konnte. Eine Obduktion ergab, dass die Frau durch massive Gewalteinwirkung gegen den Oberkörper starb.