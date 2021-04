67-jährige Autofahrerin stirbt nach Frontalzusammenstoß

Schwanebeck - Eine 67 Jahre alte Autofahrerin ist am Sonntag nach einem Verkehrsunfall im Landkreis Harz gestorben. Das Auto der Frau war auf der Bundesstraße 245 zwischen Neuwegersleben und Schwanebeck frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen, so die Mitteilung der Polizei am Abend.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war die 67-Jährige mit einem Skoda in Richtung Schwanebeck unterwegs, als der Wagen aus ungeklärter Ursache auf die Gegenspur geriet und mit einem VW-Transporter zusammenprallte. Die 67-Jährige wurde im Skoda eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle.

Die B245 war für die Dauer der Bergungs- und Räumungsarbeiten voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallsursache dauern an. (mz/mad)