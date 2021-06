40-Jährige aus Benneckenstein geriet unter rollendes Fahrzeug

Benneckenstein - Eine 40-jährige Frau geriet am Montag unter ihren eigenen Pkw und verletzte sich dabei schwer. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand stellte die Frau den VW Caddy gegen 3.50 Uhr auf einem Grundstück in der Bergstraße ab, ohne ihn gegen Wegrollen zu sichern. Als die Frau aus dem Fahrzeug aussteigen wollte, rollte dieses in Richtung Bergstraße. Beim Versuch, sich wieder in den Caddy zu begeben, stürzte die 40-Jährige, sodass der Pkw weiter über die Bergstraße auf eine Wiese in Richtung der Bahnschienen der Harzer Schmalspurbahn rollte. In weiterer Folge lief die Frau hinter das Fahrzeug her, um es zu stoppen. Als sie auf Höhe des Fahrzeuges war, stürzte sie und geriet unter den VW Caddy. Dabei verletzte sich die Frau schwer, sodass sie durch den Rettungsdienst ins Klinikum gebracht werden musste. (mz)