16-Jähriger läuft von Brandenburg nach Harzgerode

Philipp-Mirko Schulz ist zu Fuß in den Harz gekommen. Die Reise war eine Jugendhilfemaßnahme. Was er jetzt vorhat.

Harzgerode/MZ - „Die erste Nacht im Zimmer war grausam“, sagt Philipp-Mirko Schulz. Mit dem Einschlafen wollte es partout nicht klappen. Irgendwann in den frühen Morgenstunden, da reichte es ihm. Er riss die Fenster auf, rollte seine Isomatte aus und legte sich auf den Boden. So, wie er es 21 Nächte lang gemacht hat. Der 16-Jährige ist die 185 Kilometer von Brandenburg an der Havel zu Fuß nach Harzgerode gelaufen, hat bei Temperaturen um den Gefrierpunkt auch draußen geschlafen. Mitte Januar machte er sich los. Begleitet wurde er von einem Betreuer. „Wir sind im Regen, im Schnee, bei Hagel, Wind und Sonne gelaufen. Bei Wind war’s am anstrengendsten.“ Einmal, da sei es so stürmisch gewesen, dass er befürchtet habe, sein Zelt fliege ihm weg, erzählt Philipp. Die Heringe hatten sich schon gelöst.