"DSDS"-Start in Wernigerode: Jury ist begeistert von 17-jähriger Leipzigerin

Am Samstag startete die neue Staffel der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". In der RTL-Sendung wurden auch die Castings in Wernigerode ausgestrahlt. Dabei war die Jury besonders von einer Kandidatin aus Leipzig begeistert.

Wernigerode/Leipzig/DUR - "DSDS" ist zurück im deutschen Fernsehen. Die Casting-Show startete Samstagabend bereits mit ihrer 19. Staffel. Die neue Jury, bestehend aus Florian Silbereisen (40), Ilse DeLange (44) und Toby Gad (53) machte für die Suche nach Deutschlands nächstem Superstar auch in Wernigerode Halt. Dort trat die 17-jährige Leipzigerin Abigail "Abi" Nova Campos auf - und begeisterte die Neu-Jury ohne Dieter Bohlen (67).

17-Jährige Leipzigern schafft es in die nächste "DSDS"-Runde

Nova Campos trat mit einem Cover von Demi Lovatos (29) "Anyone" auf, was einen bleibenden Eindruck hinterließ. Die 17-Jährige mit Wurzeln aus Chile und der Dominikanischen Republik bekam von Florian Silbereisen die "goldene CD" überreicht, was hieß, dass sie in der nächsten "DSDS"-Runde ist - dem Auslands-Recall in Italien.

Nova Campos sammelte bereits Gesangserfahrung durch ihre Mitwirkung bei dem Chor "Golden Voices of Gospel". Dort sang sie im Background schon für die Schlagerstars Maite Kelly (42) und Eloy de Jong (48).

Die nächste Folge "Deutschland sucht den Superstar" wird kommenden Dienstag 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt.