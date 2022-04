Service für Bürger fällt tagelang aus - Wird Lösegeld gefordert?

Köthen/MZ - Ein Cyberangriff auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat wichtige Behörden wie das Sozialamt lahmgelegt. Serviceleistungen wie Fahrzeuganmeldungen sind voraussichtlich tagelang nicht möglich, teilte der Landkreis am Mittwoch der MZ mit. Ein sogenannter Trojaner habe das komplette Computernetzwerk der Verwaltung blockiert. Betroffen sei nicht nur die Kreisverwaltung in Köthen, auch in den Außenstellen Bitterfeld und Zerbst geht nichts mehr - außer den Telefonen. Landrat Uwe Schulze (CDU) hat angeordnet, dass die Kreisverwaltung mit ihren rund 800 Mitarbeitern vorerst bis Freitag geschlossen bleibt.