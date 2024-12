Dank Stimmen der Wagenknecht-Partei und wohl auch der Linken wird in Erfurt ein Christdemokrat Ministerpräsident. Wie Sachsen-Anhalts CDU-Chef das bewertet.

Magdeburg - Zum ersten Mal führt die CDU eine Regierung mit Beteiligung der Wagenknecht-Partei BSW: Am Donnerstag wählte der Landtag in Erfurt Mario Voigt zum Regierungschef von Thüringen. Sachsen-Anhalts Christdemokraten sehen darin aber kein Vorbild: Landeschef Sven Schulze spricht von einem Sonderfall. „Die Koalition mit dem BSW in Thüringen ist eine Reaktion auf ein sehr schwieriges Wahlergebnis, wo Mehrheiten nicht leicht zu finden sind“, sagte Schulze der MZ.