Unzufriedene Parteimitglieder zählen die Vorsitzenden Kleemann und Schmidt an, sie fordern neue Köpfe für neue Politik. Bewerber für den Vorsitz bleiben aber vorerst in der Deckung.

Magdeburg/MZ - Seit drei Wochen rumort es unter Sachsen-Anhalts Sozialdemokraten: Es gibt öffentlich geäußerten Unmut über den politischen Kurs, das Personal, die traurige Lage schrumpfender Ortsvereine. Am Montagabend trafen Kritiker und Kritisierte erstmals in großer Runde aufeinander, erwartet wurde eine klärende Debatte – auch zur Frage, wer die beiden Vorsitzenden Juliane Kleemann und Andreas Schmidt bei der Vorstandswahl im Oktober herausfordern will.