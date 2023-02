Gegen dauerhafte Dürre: Sachsen-Anhalts Klimaschutzminister Armin Willingmann (SPD) prüft höhere Kosten für Wassergroßverbraucher in der Industrie. Die CDU kündigt „heftigen Widerstand“ gegen die Pläne an.

Umweltminister Willingmann will Wasser-Großverbraucher mit höheren Kosten zu Sparsamkeit zwingen

Trockenheit und Dürre in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/MZ - Angesichts des Klimawandels und wiederholter Dürreperioden in Sachsen-Anhalt will Landesumweltminister Armin Willingmann (SPD) Großunternehmen zu einem sparsameren Umgang mit der Ressource Wasser zwingen. Schluss machen will er mit Niedrigpreisen für die Industrie.