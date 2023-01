Lotto Sachsen-Anhalt wieder online - Diese Folgen hat Hackerangriff für Spieler

Der Eingang der Lotto-Gesellschaft in Magdeburg.

Magdeburg - Die landeseigene Lotto-Toto Sachsen-Anhalt GmbH hat ihre Webseite am Montagmittag wieder online gestellt. Rund 45 Stunden lang konnten Spieler die Seite nicht erreichen. Lose für "6 aus 49" und andere Spiele gab es in dieser Zeit nur in Lottoläden.