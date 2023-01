Lehrermangel und Schulkrise in Sachsen-Anhalt - jetzt greift Ministerpräsident Haseloff ein

Magdeburg/MZ - Nach öffentlichen Protesten gegen immer größere Lücken im Unterricht sucht Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) jetzt persönlich nach Auswegen. Bei einem Schulgipfel am Donnerstag der kommenden Woche will er in der Staatskanzlei mit rund 50 Akteuren beraten, was das Land gegen Stundenausfall unternehmen kann. „Wir sind optimistisch, dass wir mit einer Vielzahl an Maßnahmen die Lage abmildern können“, sagte Regierungssprecher Matthias Schuppe.

