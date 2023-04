Gegen den Pädagogenmangel schraubt Sachsen-Anhalt die Anforderungen an Seiteneinsteiger herunter. In welchen Fällen ein Hochschulabschluss nicht mehr vorausgesetzt wird und welche Bedenken es gibt.

Die sachsen-anhaltische Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) will in Sekundarschule auch Seiteneinsteiger einstellen, die kein Abitur und Hochschulstudium absolviert haben.

Magdeburg/MZ - Jahrelang galt dieser Schritt an Schulen als tabu, jetzt senkt Sachsen-Anhalt die Einstiegsvoraussetzung für neue Lehrer so tief wie nie: An Sekundarschulen sollen künftig auch berufliche Seiteneinsteiger unterrichten dürfen, die über keinerlei Hochschulabschluss und Abitur verfügen. Bisher galt ein akademischer Abschluss als Mindestvoraussetzung für Bewerber.