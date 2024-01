Zeitgleich geplante Veranstaltungen im Landtag und davor sorgen für Ärger. Jetzt sind beide abgesagt - wer dafür in der Kritik steht.

Keine Bauerndemo - und auch kein zentrales Holocaustgedenken an diesem Sonnabend

Wirrwarr in Magdeburg

Magdeburg - Nach Kritik an einer Trecker-Demonstration am Holocaust-Gedenktag haben die sachsen-anhaltischen Bauernorganisationen ihre Veranstaltung um einen Tag verschoben. Dennoch bleibt es dabei, dass die Gedenkstunde des Landtags für die Opfer des Judenmords an diesem Sonnabend nicht stattfindet. Sie soll schnellstmöglich nachgeholt werden.