Raub und Bedrohung Polizei ermittelt in mehr als 400 Verfahren gegen kriminelle Jugendbanden in Halle

Wegen Jugendbanden in Halle gründete die Polizei eine eigene Ermittlungsgruppe: Mittlerweile geht diese in 436 Fällen gegen 136 Verdächtige vor, erklärte Sachsen-Anhalts Innenministerin Zieschang am Freitag im Landtag.