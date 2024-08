Der aus dem Saalekreis stammende Alexander Sorge tritt gegen den Hallenser Hendrik Lange an. Es geht um den Männerplatz in der Doppelspitze.

In der Linkspartei Sachsen-Anhalts kämpfen zwei Männer um einen Chefposten

Magdeburg/hei - In knapp zwei Wochen wählt die Linke in Sachsen-Anhalt einen neuen Vorstand. Für die zwei gleichberechtigten Vorsitz-Posten gibt es jetzt drei Bewerbungen: Neben den amtierenden Chefs Janina Böttger und Hendrik Lange tritt auch der bisherige stellvertretende Vorsitzende Alexander Sorge an.