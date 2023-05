Sebastian Striegel bei einem Auftritt am Rednerpult des Landtags.

Magdeburg - Der Grünen-Abgeordnete Sebastian Striegel aus Halle tritt als Parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion zurück. Am kommenden Dienstag, 30. Mai, werde er das Amt „aus persönlichen Gründen“ zur Verfügung stellen, teilte er am Montag mit. Unmittelbar zuvor hatte seine Fraktionskollegen informiert.

Er wolle einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin ausreichend Zeit geben, sich in den drei Jahren bis zur Landtagswahl einzuarbeiten, begründete Striegel den Zeitpunkt der Entscheidung. Ob er selbst dann noch einmal für das Landesparlament kandidieren will, ließ er auf MZ-Nachfrage offen.

Er stützte die Regierung Haseloff und stieß mit CDU-Politikern zusammen

Striegel ist unter den Parlamentarischen Geschäftsführern der sechs Landtagsfraktionen der dienstälteste. Seit 2011 koordinierte er die politische Arbeit der Grünen im Landtag. „Das war - in Oppositions- wie in Regierungszeiten - eine anspruchsvolle Aufgabe, die ich als großes Privileg empfunden habe“, heißt es in dem schriftlichen Statement.

Der studierte Politikwissenschaftler war zunächst im Stadtrat seiner Heimatstadt Merseburg (Saalekreis) aktiv und zog 2011 in den Landtag ein. Von 2016 bis 2021 zählte er zu den Stützen der schwarz-rot-grünen Landesregierung - obwohl etliche CDU-Abgeordnete bis heute eine ausgeprägte Abneigung gegen ihn haben. Striegels Reden sind oft Anlass für erhöhten Geräuschpegel und lautstarke Zwischenrufe.

Wer ihm im Amt des Parlamentarischen Geschäftsführers nachfolgen wird, ist noch offen. Bislang gebe es keine Bewerbungen, heißt es aus der Fraktion.

Die beiden Landesvorsitzenden der Grünen, Dennis Helmich und Madeleine Linke, würdigten Striegel am Montag als "Herzblutparlamentarier mit Kompetenz und Sachverstand". Der Aufbau der ersten Fraktion nach einer langen Periode der außerparlamentarischen Opposition ab 2011, die grüne Regierungsbeteiligung und die jetzige Positionierung als Opposition seien ohne den Beitrag von Striegel als Parlamentarischer Geschäftsführer nicht vorstellbar gewesen. "Für die dabei investierte Kraft, das große Engagement innerhalb der Zivilgesellschaft und den persönlichen Einsatz in dieser Rolle sind wir ihm, stellvertretend für die gesamte Landespartei, sehr dankbar."