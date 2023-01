Abgabeschluss in Sachsen-Anhalt Viertelmillion Grundsteuer-Erklärungen noch nicht abgegeben - Was droht jetzt?

Am 31. Januar muss die Grundsteuer abgegeben sein. Wer schafft es noch rechtzeitig? Die Finanzämter in Sachsen-Anhalt werden aktuell mit Steuererklärungen bombardiert - am Sonntag gab es einen Rekordwert.