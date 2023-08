Sachsen-Anhalts Lehrer und Schüler sollen keine Gendersternchen benutzen, weder im Unterricht noch sonst irgendwo im Schulkosmos. Wie das Bildungsministerium das Verbot begründet - und was Schülern droht, die trotzdem gendern.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Bildungsministerium untersagt die Nutzung sogenannter Gendersternchen und anderer Arten der Gender-Schreibweise an Schulen. Das erklärte das Ministerium unter Eva Feußner (CDU) am Dienstag gegenüber der MZ. Das Verbot bezieht sich auf das Verwenden von Grammatik-Sonderzeichen im Wortinneren, das die bewusste Ansprache aller Geschlechter zum Ziel hat: Betroffen sind also auch Konstruktionen mit Doppelpunkten und Unterstrichen, beispielsweise „Lehrer:innen“ und „Schüler_innen“.