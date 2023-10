Der Standort an der Landesgrenze wird mit der israelischen Raketenabwehr Arrow 3 aufgerüstet. Was der milliardenschwere Plan dem Ostzipfel Sachsen-Anhalts bringt.

Fliegerhorst in Sachsen-Anhalt soll Europa mit Arrow 3 gegen Raketen schützen - Haseloff erwartet Boom für Region

Die Ministerpräsidenten Woidke und Haseloff mit Verteidigungsminister Pistorius (von links) am Montag in Holzdorf

Magdeburg - Der in Sachsen-Anhalt und Brandenburg liegende Fliegerhorst Holzdorf bekommt eine zentrale Bedeutung bei der Verteidigung der Nato-Staaten in Europa. Bis 2025 will die Luftwaffe dort den ersten Standort für das neue Raketenabwehrsystem Arrow 3 errichten. Hinzu kommt eine große Flotte schwerer Transporthubschrauber.