Magdeburg/MZ - Die Landesregierung hat den Weg für den legalen Anbau von Cannabis in Sachsen-Anhalt freigemacht. Am Dienstag bestimmte das Kabinett das Landesamt für Verbraucherschutz in Halle als die zuständige Behörde, die künftig Anbau-Genehmigungen erteilt. Mit dieser Klärung erfüllt die schwarz-rot-gelbe Landesregierung eine Vorgabe des Cannabisgesetzes, das die Ampelkoalition in Berlin auf den Weg gebracht hat.