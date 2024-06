Vor gut zehn Jahren war die Linke in Sachsen-Anhalt noch eine Volkspartei und träumte davon, den Ministerpräsidenten zu stellen. Davon sind die Genossen mittlerweile weit entfernt. Ist Die Linke noch zu retten?

Die Linke in Sachsen-Anhalt kämpft ums Überleben

Südlich von Köthen ist die Welt noch in Ordnung. An diesem Junimorgen trägt Matthias Schütz ein hellblaues Hemd, er hat ein breites Lächeln im Gesicht. Winkend grüßt er die Postfrau, die gerade im Eichenweg vorfährt. Der 40-jährige Ortsbürgermeister ist sichtlich stolz auf Libehna, seinen kleinen Ort im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Seit fünf Jahren ist Schütz hier für 260 Einwohner zuständig. „Schauen Sie unbedingt bei der Kita vorbei“, rät er Besuchern. „Wir haben die schönste Kita in Anhalt-Bitterfeld, mindestens.“ Nebenan gackern Hühner.