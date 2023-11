Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Jetzt flackern die Bilder mit schnellen Schnitten über die Leinwand: Der Ministerpräsident schaut ernst in die Kamera, die Innenministerin tritt vor einen Polizeiwagen, die Bildungsministerin setzt sich an den Computer. Dazu Musikuntermalung wie im Kino. Es ist ein neunminütiger Werbefilm der Landesregierung, eine technisch aufwendige Produktion – abgespielt wird der PR-Streifen am Dienstagmittag vor Regierungsmitgliedern und Journalisten in einem Hochhaus über den Dächern von Magdeburg.