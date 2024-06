Auch Uniklinik Halle hat riesigen Investitionsbedarf - Bericht nennt eine Summe

In der Landeshauptstadt Magdeburg will das Land mehr als eine Milliarde Euro investieren. Jetzt gibt es eine Bedarfsschätzung auch für die Saalestadt - welche Zahl im Raum steht.

Magdeburg/MZ - Die Hochschulmedizin in Sachsen-Anhalt braucht bis 2030 hohe Summen für Investitionen in Gebäude. Am Dienstag hat die Landesregierung ein 24 Seiten starkes Konzept beschlossen, das die benötigten Summen auch für Halle beziffert.