ARD und ZDF zahlen Hunderte Millionen Euro, um Fußballturniere und Olympia übertragen zu können. Sachsen-Anhalts Linksfraktion will den Sinn der teuren TV-Sportrechte auf den Prüfstand stellen. Anlass ist auch die WM in Katar.

Sie brachten die Fußball-WM in Katar in deutsche Wohnzimmer: Bastian Schweisteiger und ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Linksfraktion will die millionenschweren Sportübertragungen in ARD und ZDF hinterfragen. Vor allem mit Blick auf die Fußballweltmeisterschaften in Katar und Russland müsse man „überlegen, ob das noch mit dem vermuteten Zuschauerinteresse übereinstimmt“, sagte der Linken-Medienpolitiker Stefan Gebhardt am Mittwoch in Magdeburg.