Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Die AfD sagt einem der größten Anti-Rassismus-Projekte Deutschlands den Kampf an. Im Landtag von Sachsen-Anhalt hat die Partei beantragt, das Programm „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ im Land „sofort zu beenden“. In den beteiligten Schulen würden Kinder und Jugendliche „psychisch manipuliert“, heißt es in der Begründung. In Sachsen-Anhalt sind 171 Schulen Teil des Netzwerks, bundesweit sind es mehr als 4.000.