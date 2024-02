Magdeburg/MZ - Was schenkt man einem Mann zum 70. Geburtstag, der noch voll im Berufsleben steht und für Seniorenaktivitäten einfach zu jung ist? Außer einer persönlichen Torte? Wenn der Jubilar Reiner Haseloff heißt: am besten Bücher.

Von seinen Ministern und Staatssekretären erhielt der Regierungschef am vergangenen Montag prächtige Ausgaben der vier Evangelien, mit Goldschnitt und kostbaren Radierungen. Bei Haseloff, dem Büchernarr und frommen Christen, sorgte das für glänzende Augen. Auch deshalb, weil Neuzugänge für die übervollen heimischen Bücherregale selten sind: Büchergutscheine dürfe er auf Anordnung seiner Frau schon gar nicht mehr einlösen, soll Haseloff nach Teilnehmerangaben launig berichtet haben.

Geh doch mal zu den Bayreuther Festspielen, rät Altkanzlerin Merkel

Prominentester Gast beim Geburtstagsempfang in der Staatskanzlei war übrigens eine Frau, mit der Haseloff so etliche Meinungsverschiedenheiten hatte – die nun aber per Videoschalte aus ihrem Berliner Büro ausgesprochen warme Worte für den „lieben Reiner“ fand: Altkanzlerin Angela Merkel. Politische Ratschläge gab sie nicht, dafür einen musikalischen: Haseloff solle doch unbedingt mal die Bayreuther Festspiele besuchen. Die unterhaltsamste Laudatio lieferte der Schauspieler Dieter „Didi“ Hallervorden, der an seinen eigenen 70. Geburtstag erinnerte – zu diesem Zeitpunkt sei Haseloff gerade mal 51 Jahre alt geworden. Die Botschaft des agilen 88-Jährigen: Mit 70 sei noch alles drin – auch eine weitere Kandidatur.

Für Haseloff überraschend kam eine in aller Heimlichkeit geplante Ehrung: Vize-Ministerpräsident Armin Willingmann (SPD) verlieh dem eigenen Chef den Verdienstorden des Landes. Beobachter berichten, Haseloff habe sich geehrt, aber auch verdattert gezeigt. Eigentlich sei das ja ein Orden, den er selbst verleihe – ob das denn seine Rechtmäßigkeit habe? Hat es, fand der Ordensbeirat – die Entscheidung war einstimmig gefallen. Haseloffs Vorgänger Wolfgang Böhmer hatte den Orden erst nach dem Ausscheiden aus dem Amt erhalten.

Buttercreme und reichlich Nougat: Diese süße Bombe überreichte AfD-Fraktionschef Andreas Silbersack. (Foto: Andreas Silbersack)

Die bereits erwähnte Torte mit Haseloffs Konterfeit war übrigens ein Geschenk der FDP-Landtagsfraktion, überreicht von Fraktionschef Andreas Silbersack. Die nahrhaften Hauptbestandteile: Buttercreme und Nougat. Die schwarz-rot-goldene Deko spielt natürlich auf die Farben der drei Regierungsparteien an. „Damit danken wir für die sehr gute Zusammenarbeit der vergangenen zweieinhalb Jahre“, sagte Silbersack. Letzte Reste des in Bad Lauchstädt gefertigten Konditoren-Prachtstücks fanden noch am Tag darauf in der Kabinettssitzung dankbare Abnehmer.