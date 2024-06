Der in Halle geborene und aufgewachsene Künstler Georg Kussmann hat sich gefragt: „Was ist Deutschland?“. Wie seine Antwort ausfällt, kann man in einem großartigen Bildband sehen, der jetzt auf den Markt gekommen ist.

Georg Kussmann, from FRG (MACK, 2024). Courtesy of the artist and MACK

Halle/MZ. - Nein, das ist keine erfundene Geschichte, mit der sich der Erzähler interessanter machen will. Das hat der aus Halle stammende Fotograf Georg Kussmann gar nicht nötig. Und es entspräche auch nicht seinem Wesen, so aufrichtig, nachdenklich und skrupulös man ihn im Gespräch erlebt. Er ist tatsächlich mit Regionalzügen gereist und viel zu Fuß gegangen, um herauszufinden: „Was ist Deutschland?“

Er hatte ganze sechs Wochen Zeit für seine Recherchereise, aus der seine Abschlussarbeit an der Hamburger Hochschule für bildende Künste werden sollte – und der vorliegende Bildband (Mackbooks), was damals freilich allenfalls zu träumen war. Sechs Wochen also. Nicht wenig, wenn man sich konzentriert. Nicht viel, um ein Bild in Bildern zu schaffen, das Gültigkeit für den Urheber erlangen soll. Und Bedeutung für die Betrachtenden. Dass er ganz nah dran war, jederzeit in dieser kurzen Zeit, beweist sein minimalistisch aufgemachter, wunderbar gestalteter Fotoband, der auf dem Titel mit keiner Zeile Text, sondern nur mit einem Bild auf sich aufmerksam macht. Fast schon unverschämt. Aber das Foto packt einen direkt.

Diese Häuserfront, für wenig Geld in Nachwendezeiten saniert, aber saniert immerhin – na klar, die hast du schon gesehen! Ist das nicht in Halle, unweit vom Landesmuseum für Vorgeschichte, aufgenommen? Oder in Berlin-Pankow, wo es noch nicht aufgehübscht ist? Oder in Leipzig-Lindenau, wo zu DDR-Zeiten die „herrschende Klasse“ unter Bedingungen lebte, die prekärer nicht hätten sein können? Nein, sagt Georg Kussmann, das Bild ist in Görlitz entstanden.

Einssein mit den Gedanken

Aber die Provokation, die dieses Foto wie viele andere in dem Band auslöst, erzählt viel: Über die Mission und die Meisterschaft des jungen Fotografen vor allem. Und über das Land, das er fotografisch in Besitz nimmt. Auf den zweiten Blick erst, und zögernd fast, so meint man zu sehen. Weil Georg Kussmann nicht auf den raschen Kick, nicht auf den Effekt setzt. Das macht seine Bilder so wahrhaftig. Liebevoll und melancholisch sind sie, dokumentarisch, nie agitatorisch. Dabei hat man als Betrachter stets das Gefühl, dass der Mann hinter der Kamera eine Meinung hat, die er einem allerdings nicht überstülpen will. Er zeigt, was er sieht. Das ist genug.

Auf seiner Deutschlandreise hat Georg Kussmann, wo immer es möglich war, draußen übernachtet. Weniger aus romantischen Gefühlen heraus, eher getrieben von Sparsamkeit. Sein Budget als Student, der er noch war, ist nicht eben üppig gewesen. Da überlegt man schon, ob es ein Hotel sein muss. Oder darf. Was hinzu kommt: Das ungebrochene Einssein mit den Landschaften und den Gedanken, in denen er jeweils unterwegs gewesen ist, hat sich unmittelbar ausgezahlt in Bildern, die von großer Schönheit sind. Manchmal, sagt Georg Kussmann, hat er auch ein mulmiges Gefühl gehabt, wenn er im Freien schlief. „Ich habe geschaut, wo es sicher ist. Aber dann war es nicht so dramatisch, wie es sich angefühlt hatte.“ Einmal, als er auf einer Skateboard-Rampe auf Sylt sein Lager aufgeschlagen hatte, kamen junge Leute vorbei, die ihn in ein Gespräch verwickelten. „Später, als sie von Westerland zurückkamen, brachten sie mir einen Hamburger mit.“

Georg Kussmann ist 1989 geboren, im Januar des Schicksalsjahrs der Ostdeutschen. Ein Dreivierteljahr blieb bis zum Mauerfall – also hat er keine DDR-Erfahrung machen können. „Aber eine gewisse Prägung durch den Osten spüre ich eben doch“, sagt Georg Kussmann. Die sieht man seinen Bildern an, wäre der schnelle Schluss. Aber er hat ja in der ganzen, größer gewordenen Republik fotografiert, analog übrigens, ganz konsequent. „Die physische Repräsentanz der Bilder gefällt mir“, sagt Georg Kussmann, und spricht von den Ordnern voller Negative, die er in seinem Zuhause aufbewahrt.

Neugier auf das Kommende

Die Befunde sprechen für sich. Georg Kussmann hat die ganze Fläche Deutschlands zu spiegeln versucht, soweit das in der begrenzten Zeit von sechs Wochen möglich war. Dabei ist ihm viel, sehr viel gelungen. Und man wird neugierig auf das, was folgen soll. Wieder ein Buch, das ist die Form, die dem jungen Fotografen gemäß erscheint. Vor allem Halle wird es zeigen, das den Wahl-Berliner nicht loslässt. Sieht man sein Foto aus der Neustadt im aktuellen Band, das Kind, das aus dem Schatten ins Licht tritt, kann einem warm ums Herz werden.

Das ist das Geheimnis der Bilder von Georg Kussmann: Er bildet Szenen ab, deren Kontext erst im Kopf derer vervollständigt wird, die die Fotografien betrachten. So ist es auch mit dem Bildnis einer jungen Bäuerin, die eine Kuh melkt, so ist es mit der Aufnahme einer älteren Frau, die auf eine Krücke gestützt entlang eines Maschendrahtzauns ihren beleibten Hund ausführt. Kussmann zeigt das Land, in dem er lebt. Nicht mehr, nicht weniger. Er kommentiert nicht. Das macht die Bilder zur Kunst.

Weitere Informationen zum Buch auf: mackbooks.eu/collections/mack