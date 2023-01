Halle/MZ - Er ist einer von den Guten, sie desillusioniert. Er versucht das Beste, sie versucht, den Kopf über Wasser zu halten. Sie lebt tief im Osten, in einem winzigen Dorf namens Schütte, irgendwo im Brandenburgischen. Er residiert in einem Redaktionshochhaus in Hamburg, einem Elfenbeinturm des alten Westens.

Theresa Kallis, von Beruf Ökobäuerin, trifft Stefan Jordan, den Kulturchef der bedeutenden Wochenzeitung „Bote“, ganz zufällig wieder, 20 Jahre nachdem die Mittvierzigerin die gemeinsame Studenten-WG verlassen hat, um den Bauernhof ihres Vaters zu übernehmen. Die alte Verbundenheit der Studienzeit stellt sich sofort wieder her. Doch nur wenig später, der Abend ist noch jung, prallen Weltsichten aufeinander.

Briefe aus der Provinz

Die Ausgangslage im neuen Buch der selbst in Brandenburg lebenden Erfolgsschriftstellerin Juli Zeh, bekannt geworden mit ihren Provinzromanen „Unterleuten“ und „Über Menschen“, ist so gewöhnlich wie die Form des gemeinsam mit dem Schriftstellerkollegen Simon Urban („Plan D“) verfassten neuen Buches „Zwischen Welten“ ungewöhnlich ist. Der neue Zeh ist ein moderner Briefroman, zusammengesetzt aus Whatsapp-Nachrichten, E-Mails und Telegram-Chats: Die Handlung wird nicht erzählt, sie wird kenntlich durch die Erzählungen der beiden Protagonisten für den jeweils anderen.

Und viel anders als diese beiden können zwei Menschen im Deutschland des Jahres 2023 nicht sein. Hier ist Stefan, ein fast schon alter weißer Mann, der sich nach Kräften bemüht, mit dem Geist einer neuen Zeit, der Klimaangst, der Gendersprache und der toxischen Männlichkeit auf Augenhöhe zu bleiben. Und dort ist Theresa, die Frau aus der Furche, die viel zu viele konkrete Sorgen und Nöte hat, als dass sie die feinziselierten Anstrengungen des alten Freundes um Anerkennung bei einer nachrückenden Generation aus hypersensiblen Streitern für alle nur denkbaren guten Sachen ernst nehmen könnte.

Machtspiele der Medienrepublik

Wer sich wie sie Gedanken um steigende Pacht- und Energiepreise, Arbeitskosten und die nicht mehr rentabel arbeitende Biogasanlage machen müsse, habe wenig Zeit, Interesse für Machtspiele hinter den Kulissen der Medienrepublik zu entwickeln, schreibt sie. Eine Reaktion, die der renommierte Kulturreporter auf dem Weg zur nächsten Opernpremiere nur schelten kann. Geht es nicht um größere Dinge als um eine kranke Melkerin und einen Nachbarn, den seine Biogasanlage langsam in die Pleite treibt?

Es sind zwei unvereinbare Positionen, die gegeneinanderstehen. Theresa ist von Stefans Gendersternen genervt, Stefan sieht in Theresa Kühen eine Gefahr für das Weltklima. Die beiden alten Freunde schimpfen aufeinander, sie beleidigen sich und gehen sich bei einem persönlichen Treffen an die Gurgel – das Miniaturabbild einer Gesellschaft im mentalen Ausnahmezustand. Immerhin: Über alle Zwistigkeiten hinweg kommt immer wieder eine nächste Mail, eine nächste Whatsapp. „Ich bin stolz auf uns, dass wir noch reden“, schreibt Theresa. Stefan treibt etwas anderes um, denn sein Vorschlag, den „Boten“ mit einer von Aktivisten gestalteten Klimaausgabe vom traditionellen unparteiischen Journalismus zu lösen, hat nun Aussichten auf Umsetzung.

Aneinander vorbei

Er schreibt begeistert davon, wie frisch und jung es sich anfühlt, gemeinsam mit 19-Jährigen daran zu arbeiten, dass die Bürger im Land erkennen, wie notwendig ein Umdenken in allen Belangen ist. Sie antwortet genervt, dass der Landwirtschaftsminister ein lange geplantes Gespräch habe platzen lassen, in dem sie und andere Bauern Vorschläge zur Lösung von Problemen auf dem Land hatten machen wollen.

Sie reden aneinander vorbei, aber sie nähern sich auch an, ohne je übereinzustimmen. Während Theresas Ehe in die Brüche geht, weil kaum eine Beziehung einen Partner verträgt, der 14 Stunden am Tag arbeitet, platzen in Hamburg Stefans Träume, das alte Sturmgeschütz der Demokratie in den Dienst der neuen Zeit zu stellen. Sein geliebter Chefredakteur stolpert über einen rassistischen Witz, er selbst steigt auf beim Blatt, das nun „Bot*in“ heißt. Er ist aber auf die Gnade der jungen Garde angewiesen, die eine seiner privaten Mails an Theresa jederzeit gegen ihn verwenden könnte.

„Zwischen Welten“ beschreibt so eine doppelte Radikalisierung. Je mehr sich der Hamburger Großstadtjournalist Fragen stellt, ob Cancel Culture und journalistischer Aktivismus wirklich hilfreich sind, umso hilfloser wird die um ihre Existenz kämpfende Bäuerin. Beide lieben sich inzwischen. Doch auch zwischen dieser Liebe steht die zerstörerische Kraft der Verzweiflung angesichts äußerer Umstände, die sich der eigenen Kontrolle entziehen.

Juli Zeh und Simon Urban: Zwischen Welten. Roman, Luchterhand Verlag, München, 448 Seiten, 24 Euro