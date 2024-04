Im 13. Teil der Thriller-Serie kehrt Autor Stephan Ludwig zum Tatort zurück: Am Opernhaus geschieht ein Mord.

Halle (Saale)/MZ - Hätte, wenn und aber. Claudius Zorn hadert mit jedem Schritt, mit dem Schlips und mit seiner Gier nach einer Zigarette, die ihn nach dem Besuch des Opernhauses erwartungsgemäß überkam. Zorn, seit 13 Jahren Hauptfigur in der gleichnamigen Thriller-Serie des halleschen Autors Stephan Ludwig, stürmt aus der Kathedrale der Hochkultur. Und setzt damit eine Kette von Ereignissen in Gang, an deren Ende seine Lebensgefährtin Frieda tot auf dem Pflaster liegt.