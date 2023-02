Der Instrumentalisten-Nachwuchs spielt auf: Das Jugendorchester Sachsen-Anhalts ist an diesem Wochenende in Quedlinburg und Halle zu erleben.

So klingt das Land

Hoch konzentriert: Eine junge Musikerin von insgesamt 45 Akteuren, die am Wochenende spielen werden.

HALLE/MZ - Sicher, viele Jugendliche spielen in ihrer Freizeit vor allem auf dem Smartphone. Dennoch gibt es nicht wenige junge Menschen, die in den Musikschulen unseres Landes mit Ernst und Eifer lernen, ein Instrument zu spielen. Allein 80 begabte Musizierende gehören aktuell zum Landesjugendorchester Sachsen-Anhalt. 45 von ihnen werden an diesem Wochenende auf der großen Bühne zu erleben sein.