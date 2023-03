Das „Chamäleon“ in den Hackeschen Höfen begeistert mit einer Mischung aus Theater, Akrobatik und Tanz.

Sachsen-Anhalterin leitet bezaubernde Spielstätte in Berlin

Berlin/MZ - Nicht alles, aber vieles ist hier anders als in anderen Theatern. Mit dem Namen geht es schon los: Chamäleon. Wie jenes exotische Tierwesen, das seine Farbe ändern kann, um mit Artgenossen zu kommunizieren. Darauf sind Bühnenleute freilich alle aus, aber hier, im Chamäleon Berlin in den Hackeschen Höfen, eben auf ganz besondere Weise: „Wir wollen gute Gastgeber sein, damit sich alle herzlich willkommen fühlen in unserem Haus“, sagt Anke Politz, die Intendantin des Theaters, das sich seit dem Jahr 2004 zunehmend dem Neuen Zirkus verschrieben hat.