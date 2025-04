In Dessau ist „My Fair Lady“ zurück auf der Bühne des Anhaltischen Theaters. In dem Stück reiht sich Hit an Hit. Für den Erfolg gibt es aber noch andere Gründe.

Dessau/MZ - „My Fair Lady“ wird im kommenden Jahr 70, ist aber nach wie vor ein attraktiver Best-Age Klassiker beziehungsweise in dem Falle wirklich mal eine Klassikerin. Was vor allem daran liegt, dass Komponist Frederick Loewe (1901–1988) für seinen mit Abstand erfolgreichsten Wurf hier eine Hitperle an die andere gereiht hat. Ob „Mit 'nem kleenen Stückchen Glück“, dem unverwüstlichen Duett „Es grünt so grün“ über das „Ich hätt' getanzt heut' Nacht“ bist zum „Bringt mich pünktlich zum Altar“ oder dem „Kann denn eine Frau nicht sein wie ein Mann“ und fast allem dazwischen: Das ist längst ins kollektive Gedächtnis eingegangen, und man kann die Worte kaum ohne die dazugehörige Melodie denken.