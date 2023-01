Mensch, Mozart!

Wie die Autorin und Regisseurin Nina Kupczyk den Komponisten aus dem Mythos um sein Genie hervortreten lässt – gleich in dreifacher Gestalt.

HALLE/MZ - Seinen Mozart kennt man natürlich. Aber ob es auch der richtige ist? Früh vollendet, jung gestorben. Einer, der als Kinderstar die Mächtigen seiner Zeit in helles Entzücken versetzte und der österreichischen Kaiserin Maria Theresia auf den Schoß hopste. Ein Zampano auf dem Klavier und grandioser Komponist, der sich in putzig-derben Briefen an „das Bäsle“, seine Cousine Maria Anna Thekla, als „Sauschwanz“ titulierte, der „wircklich schon bald 22 Jahr aus dem nemlichen Loch“ scheißen würde. War das infantil oder war es Punk?