NAUMBURG/MZ. - Am Aschermittwoch ist alles vorbei, sagt Jörg Ullrich, aber in Naumburg sei alles etwas anders: „Da fangen wir erst richtig an.“ Der Dechant der Vereinigten Domstifter steht am Mittwochvormittag vor dem Altar im Ostchor des Naumburger Doms, dem Hauptaltar des Weltkulterbes, um ein neues Kunstprojekt zu starten. Nach dem bronzenen Handlauf von Heinrich Apel (1983), den Elisabeth-Fenstern von Neo Rauch (2007) und dem Westchor-Altar von Michael Triegel (2023) erwarte den Dom, sagt der Kirchenhistoriker, „wieder einmal eine künstlerische Attraktion ersten Ranges“.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.