Conny Ochs sucht nach Wahrheit und schwärmt vom Saaletal. In seiner Heimatstadt Halle stellt er jetzt sein neues Album „Wahn und Sinn“ vor.

HALLE/MZ - Halle, Anfang der 90er Jahre: Die Anzahl der Clubs, in denen Kreative ihre Musik ausleben können, ist überschaubar. Während die Eltern auf die blühenden Landschaften warten, durchzieht die jüngere Generation eine Gewissensfrage: Punk oder Nazi? Häuser werden besetzt. So finden Musiker und Punks, die noch Ende der 80er Jahre in Kirchen spielten, ihre Auftrittsmöglichkeiten.