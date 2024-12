Mehr als 10.000 Kunstwerke hatte das Zentrum für Kunstausstellungen der DDR gesammelt. Erstmals wird ein Teil seiner Kollektion in einer Online-Ausstellung gezeigt.

Eines von 10.000 Kunstwerken: „Steine am Meer“ von Toni Florence Mau (1975, Ausschnitt)

Halle/Berlin/MZ - Es hat lange gedauert, aber langsam scheint sich der Blick auf Leben und Kunst in der DDR zu ändern. Nach vielen Verletzungen, Abwertungen und Zerstörungen geht es mittlerweile mehr um Aufarbeitung und Bewahrung, um Vergleich und Einordnung. Ausdruck dieser interessierteren Betrachtung ist auch ein Projekt der Wüstenrot Stiftung mit dem „ifa – Institut für Auslandsbeziehungen“ in Stuttgart. Das hat nach 1990 die grafische Sammlung des abgewickelten Zentrums für Kunstausstellungen der DDR (ZfK) mit insgesamt 10.000 Arbeiten übernommen. Andere Arbeiten aus der ZfK-Sammlung, wie Plastik, Malerei und Plakate, wurden ins Kunstarchiv Beeskow und ins Landesmuseum Cottbus und Frankfurt an der Oder gegeben.