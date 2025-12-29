weather gefrierenderregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Kultur
    4. >

  4. Müntzer-Jahr 2025: „Ein Sozialrebell war er nicht“

Müntzer-Jahr 2025 „Ein Sozialrebell war er nicht“

Thomas Müntzer und der Bauernkrieg: ein Gespräch mit Thomas T. Müller, Direktor der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt, zum Ende des Gedenkjahres

Von Andreas Montag 29.12.2025, 17:28
Denkmal für Thomas Müntzer (Ausschnitt) in seiner Geburtsstadt Stolberg am Harz, geschaffen von dem halleschen Künstler Klaus Messerschmidt
Denkmal für Thomas Müntzer (Ausschnitt) in seiner Geburtsstadt Stolberg am Harz, geschaffen von dem halleschen Künstler Klaus Messerschmidt (Foto: Andreas Montag)

WITTENBERG/MZ. - Der Befund klingt frappierend: Thomas Müntzer sei beim Erinnern an den Bauernkrieg, der vor 500 Jahren auf dem Schlachtberg bei Frankenhausen in Mitteldeutschland blutig endete, fast gar nicht vorgekommen – jedenfalls weniger als in den Gedenkjahren 1925 und 1975. Damit zitiert der Historiker Thomas T. Müller, Vorstand und Direktor der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt, aus einem Gespräch mit seiner Kollegin Lyndal Roper, die in Oxford (Großbritannien) lehrt und forscht.