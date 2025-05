Halle/MZ - Immer größer, immer weiter habe es gehen müssen, bis die Frage aufkam: Stellt uns das noch zufrieden? Das erzählt Franka Söll, Mitbegründerin des Improvisationstheater-Festivals Impronale in Halle und freiberufliche Theaterpädagogin. „Der Reiz des Improvisierens, wo ist der eigentlich?“, fragt sie. Improvisation, so bemerken die Veranstalter, lebe vom Wandel, und so soll es nun sein: Die Impronale wird in neuer Form stattfinden.

